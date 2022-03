Fußball-Landesliga Wichtige Punkte im Abstiegskampf

Der SV Leonberg/Eltingen sollte nicht dabei ein, wenn er so weitermacht wie gegen den SV Breuningsweiler. Spielerische Glanzstücke sind nicht zu erwarten. Vielmehr muss sich das Team weiterhin darauf besinnen, zunächst möglichst kompakt und sicher zu stehen und vorne Nadelstiche zu setzen. Genau das gelang gegen die Gäste aus dem Rems-Murr-Kreis. Die hatten zwar mehr Ballbesitzzeit und sorgten vor allen Dingen mit Diagonalbällen von der rechten Seite für Gefahr. Zum einen hatte aber insbesondere Fabian Hahlgans in der Innenverteidigung die Lufthoheit, zum anderen erwischte Philipp Meister einen Glanztag. Der SV-Schlussmann klärte gegen Daniel Lang (28.), Dominik Parham (25.), in einer Doppelchance gegen Lukas Friedrich und Christian Seitz (63.) sowie in der Nachspielzeit erneut gegen Seitz, der es per Kopf versucht hatte.