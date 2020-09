Fußball in Rutesheim Vom Derby-Schwung bleibt nicht viel

Dabei hätte es zu Beginn kaum besser laufen können. Nach nur sieben Minuten gelang Michel Schürg mit seinem dritten Saisontreffer die Führung. Der Stürmer nahm am kurzen Pfosten einen Eckball von Tobias Weiß an, drehte sich und vollendete mit einem Schuss ins lange Eck. Es entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem die Gäste aber mehrfach im Passspiel zu schlampig agierten und auch nicht den nötigen Druck nach vorne entwickeln konnten. Fast schon folgerichtig kassierte die SKV nach einer kleinen Eckballserie noch vor dem Wechsel den Ausgleich. Benjamin Weinberger traf per Kopf (42.).