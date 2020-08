Fußball in Rutesheim Schwerer Abwehr-Patzer führt zur Niederlage

Rutesheim - Nach dem Schlusspfiff sanken mehrere der schwarz gekleideten Rutesheimer Akteure enttäuscht zu Boden. In einem Spiel, das über weite Strecken auf Augenhöhe geführt wurde, nahmen die Gäste am Ende der 90 Minuten die drei Punkte aus dem Sportpark Bühl mit, weil sich die Rutesheimer in der 68. Minute einen Aussetzer in der Abwehr geleistet hatten, der bestraft wurde: Nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld kam der Ball zu Jan-Luca Daur, der 14 Meter zentral vor dem Tor völlig frei stand und dem starken SKV-Keeper Jan Göbel mit einem platzierten Schuss ins rechte untere Eck keine Chance ließ.