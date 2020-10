Fußball in Rutesheim Die „andere“ Rutesheimer Mannschaft punktet

Am auffälligsten wurde das auf den Außenpositionen, auf denen Keven Müller (rechts) und Dennis Schwenker (links) ein enormes Pensum nach vorne wie nach hinten absolvierten. Das hatte auch der Trainer so gesehen, vergaß dabei aber auch den Rest der Mannschaft nicht: „Die anderen haben es auch so gemacht. Wir haben das auch von allen eingefordert. Außen war das aber am besten zu sehen.“