Fußball Nach dem 0:6 folgt der Paukenschlag

Das Kommando übernimmt bis zur Winterpause ein Altbekannter: Rolf Kramer. Er hatte die erste SKV-Mannschaft acht Jahre lang bis 2019 trainiert. In dieser Zeit feierte er einige Erfolge wie den Aufstieg von der Landes- in die Verbandsliga 2017 oder den dritten Tabellenplatz in der Verbandsliga 2019. Kramer kündigte seinen Rücktritt an, unter anderem, weil er als „frischgebackener“ Vater auch mehr Zeit für seine Familie wollte. Auf dem Fußballplatz war er weiterhin Stammgast. „Er ist halt ein Rutesheimer“, so Marius Epple.