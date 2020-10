Über die hohe 1:6-Niederlage am vergangenen Wochenende in Satteldorf möchte sich Schäffer am liebsten keine Gedanken mehr machen. „Das war einfach eine grottenschlechte Vorstellung. So banal es klingt, wir sind auf dem großen Platz nicht zurecht gekommen. Wir haben es nicht geschafft, die Räume eng zu machen, unsere Grundformation hat es auseinander gerissen, der Gegner hat die Einladung angenommen.“ Taktisch cleverer will der SV nun gegen Schwaikheim spielen. Wieder zurück aus dem Urlaub ist Marco Seufert. Verletzungsbedingt muss Schäffer noch auf Fabian Hahlgans und Julian Gäckle verzichten.