Der letzte Pass kommt nicht an

Anders als in den Spielen der vergangenen Wochen wirkten die Heimerdinger von dem Rückstand jedoch nicht beeindruckt und ließen in der Folge kaum noch weitere Möglichkeiten für die Gastgeber zu. Nach vorne kombinierte sich die Härter-Elf gut durch, allerdings kam in der entscheidenden Zone der letzte Pass nicht an. Neckarrems tat nicht mehr viel fürs Spiel. Lediglich einmal tauchte VfB-Stürmer Sascha Häcker noch gefährlich vor dem Gäste-Tor auf, wurde aber von Emmanuel Apler noch rechtzeitig gestoppt.