Fußball in Ditzingen Gabi ist schon Heimerdinger

Auch wenn das Team mit nur drei Punkten am Tabellenende steht und nach zehn Begegnungen immer noch auf den ersten Punktspielsieg wartet (Fota: „So eine Situation habe ich selbst noch nie erlebt“), hat er den Wechsel nicht bereut. Der Bankkaufmann schätzt die familiäre Atmosphäre in Heimerdingen, die er ganz ähnlich auch so beim VfB Neckarrems erlebt hat.