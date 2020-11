Fußball in Ditzingen Heimerdingen zieht erstmals die Reißleine

Viele individuelle Fehler

„Wir sind auch unglaublich schwer in Tritt gekommen, weil lange nicht feststand, wann die Saison überhaupt losgeht und es dann plötzlich doch ganz schnell ging“, erinnert sich Sippel. In vielen Begegnungen habe oft ein Quäntchen Glück gefehlt, häufig hätten individuelle Fehler zu Niederlagen geführt. Zudem sei die Liga in diesem Jahr sehr stark. „Jens Härter kann weder für die vielen Verletzten etwas, noch für die wegen Corona grundsätzlich schwierigen Umstände“, stellt sich Sippel hinter den Coach. Auch die Tatsache, dass er die ersten fünf Spiele wegen Urlaubs verpasst habe und zuletzt zwei wegen Krankheit, kreide man ihm in keiner Weise an. „Menschlich und persönlich ist es mir sogar unglaublich schwer gefallen, ihm unsere Entscheidung mitzuteilen“, sagt Sippel.