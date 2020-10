Fußball in Ditzingen Hollenbach zerlegt den TSV Heimerdingen

Ditzingen - Ja sind wir denn hier in Venlo“, meinte ein Zuschauer in Anspielung auf die 0:13-Heimniederlage des niederländischen Erstligisten gegen Ajax Amsterdam, als der Ball in der 76. Minute zum siebten Mal im Heimerdinger Netz zappelte. Ganz so schlimm wurde es am Ende zwar nicht, aber nach dem 1:7 in Ehingen und dem 3:6 gegen Tübingen musste die Mannschaft von Trainer Jens Härter beim 0:8 gegen den FSV Hollenbach bereits zum dritten Mal in dieser Saison eine deftige Niederlage einstecken. „Wir standen völlig neben uns und haben uns teilweise aufgegeben“, nahm Heimerdingens Kapitän Michele Ancona nach dem Schlusspfiff kein Blatt vor den Mund.