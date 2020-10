Am Ende muss Heimerdingen mit dem Punktgewinn sogar noch zufrieden sein: In der Schlussphase hatten die Fellbacher in zwei 1:1-Situationen bei Kontern sogar noch die Chance zum Siegtreffer. Einmal klärte Innenverteidiger Gabriel Fota gerade noch auf der Linie, einmal landete der Kopfball eines Fellbachers auf der Latte des TSV-Tores. Pech hatte allerdings auch Pellegrino, dessen Direktabnahme nach einer Flanke in der 81. Minute an die Latte des Fellbacher Tores klatschte.