Fußball Der TSV Heimerdingen steht im Achtelfinale

Der knappe Erfolg des TSV Heimerdingen hing an einem seidenen Faden: „Wir haben in der zweiten Halbzeit deutlich weniger gemacht als in der ersten und der Gegner deutlich mehr“, beschrieb Coach Härter das Geschehen in den zweiten 45 Minuten auf dem Rasenplatz in Winnenden. Bei zwei Chancen der Gastgeber habe seine Mannschaft Glück gehabt, nicht den Ausgleich kassieren zu müssen. Allerdings hatten auch die Gäste durch Pascal Dos Santos Coelho und den eingewechselten Alexander Grau zwei Konterchancen zu einer höheren Führung, spielten diese aber nicht richtig aus. Zudem verweigerte der Unparteiische einem Kopfballtreffer von Christian Stagel nach einer Ecke in der zweiten Halbzeit wegen vorangegangenen Foulspiels die Anerkennung.