Drei Gegentore in fünf Minuten

Doch dann folgten fünf schwache Minuten der Gastgeber vor der Pause, in denen die Partie zugunsten des Favoriten kippte. Zunächst durfte Lars Fischer in der 40. Minute an der rechten Strafraumgrenze ungehindert Maß nehmen und zirkelte den Ball wunderschön in die linke obere Ecke zum 1:2-Anschlusstreffer. Zwei Minuten später brachte sich die SV-Abwehr durch ungenaues Passspiel selbst in Bedrängnis, Fischer konnte aus 14 Metern freistehend zum 2:2 ausgleichen. Und wiederum zwei Minuten später hatte TSV-Stürmer Sascha Esau nach einem Eckball das beste Timing beim Kopfball und traf zum 2:3. Nach einer Rudelbildung kurz vor dem Halbzeitpfiff sah Gianluca Buchholz nach einer Tätlichkeit zudem noch die rote Karte.