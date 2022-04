Fußball-Bezirksliga Yenisen macht in Münchingen weiter

Der TSV Münchingen punktet in diesem Jahr wie eine Spitzenmannschaft. In den bisherigen sechs Partien ist das Team von Trainer Ahmet Yenisen ungeschlagen, holte 14 Punkte – und steckt immer noch mittendrin im Kampf um den Ligaerhalt. Bei sechs möglichen Direktabsteigern hätte der Tabellenzehnte derzeit nur einen Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang. Also heißt es: einfach so weitermachen. Ein paar Dinge, so wie beim 4:2 in Benningen, gilt es dann aber doch abzustellen. „Wir haben den Gegner zweimal gebeten, ein Tor zu schießen, und das haben die gemacht“, sagt der Trainer Ahmet Yenisen.