Fußball-Bezirksliga Gelb-rot nach nur acht Minuten

Unentschieden, die Dritte: In einer sehr munteren und von beiden Seiten schnell geführten Partie machte der TSV Heimsheim beim TV Aldingen zweimal einen Rückstand wett, ging dann selbst in Führung und kassierte in der 80. Minute doch noch den Ausgleich. Die Offensivreihen drückten der Begegnung den Stempel auf.

Für den kuriosen Auftakt war jedoch der TSV-Keeper Mehmet Gündüz verantwortlich. Er faustete nach nur zwei Minuten Jan Hegener so unglücklich an, dass der Ball vom Gegner abprallte und über die Torlinie kullerte. Adrian Thaqi (8.), Ahmet Kocaaga per zuvor an ihm verschuldeten Foulelfmeter (45.) und Ahmet Pehlivan (77.) trafen für die Gäste. Zwei der drei Torschützen hatten dann sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß. Der Schuss von Pehlivan landete jedoch an der Latte, Kocaaga fand im gegnerischen Schlussmann Philip Jung seinen Meister.

TSV Höfingen in bester Gesellschaft

Ein 0:7 tut immer weh. Doch der TSV Höfingen kann sich trösten: Er befindet sich in bester Gesellschaft. Auch der Spitzenreiter FSV Bietigheim-Bissingen II, der TSV Benningen und AKV Ludwigsburg haben von Croatia Bietigheim sieben Stück eingeschenkt bekommen. Wobei es zur Pause mit dem 0:1 noch sehr manierlich aussah. Hendrik Manns und Patrick Egenlauf hatten sogar die Chance zur Führung. „Mit dem 0:3 war der Zahn gezogen“, sagte TSV-Interimstrainer Mark Schuhmacher, „da fehlt dann der Glaube.“ Sein Ziel mit der Mannschaft: „Wir wollen einen versöhnlichen Abschluss hinkriegen.“

Bei der SKV Rutesheim II holt Kai Liedtke nach dem 1:4 beim Abstiegskandidaten den Rechenschieber heraus. „Wir müssen mit der Mannschaft eine Zielsetzung vorgeben, was die Punkte in den nächsten Spielen angeht“, sagte der Trainer. Trotz Verstärkung aus dem Verbandsligakader lief so gut wie nichts zusammen. Liedtke: „Auch die sind unter ihren Möglichkeiten geblieben. Das war ein rabenschwarzer Tag von allen.“ Lucas Hägele traf erst, als schon längst alles zu spät war (88.).