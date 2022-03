Fußball-Bezirksliga Vom Torjäger zum Torhüter

Lesen Sie aus unserem Angebot: Alle News zur Coronapandemie

Doch in der zweiten Hälfte überraschte der SV seinen Gegner und kam zu mehreren guten Torchancen. „Wir waren die klar bessere Mannschaft, und wenn das 1:3 früher gefallen wäre, wäre sicher noch mehr möglich gewesen“, bedauerte SV-Coach Marco Russo. So blieb es aber beim einzigen Treffer von Neil Aktas in der 78. Minute zum 1:3-Endstand.

Ärger über den Schiedsrichter

Massiv mit dem Schiedsrichter haderte Trainer Gianluca Crepaldi bei der 2:3-Heimniederlage seines TSV Merklingen gegen den TV Aldingen. In der Nachspielzeit schickte er nach einem Zweikampf am TSV-Strafraum Michael Käpplinger mit Rot vom Platz und entschied auf Freistoß, den die Gäste zum 2:3-Siegtreffer verwandelten. „Dabei war das nicht mal ein Foul, geschweige denn eine Notbremse. Aldingens Spieler war ohne jeden Protest aufgestanden und auf dem Weg zurück“, sagte Crepaldi.

Bereits in den ersten 60 Minuten hatte sich der Unparteiische den Unmut der Merklinger zugezogen, als er zwei Tore wegen angeblichen Abseits aberkannte. Dennoch gelang es dem TSV, bei dem Coach Crepaldi auf Dreierkette umstellte und mit Paul Immler einen zusätzlichen Stürmer einwechselte, durch einen Doppelschlag von Thomas Babel (82., 85.) aus dem 0:2 ein 2:2 zu machen – doch dann kam die Nachspielzeit.

Ein großer Schritt in Richtung Klassenverbleib gelang dem TSV Münchingen, der gegen den Tabellendritten TSV Phönix Lomersheim überraschend drei Punkte einfuhr. Fatih Yenisen brachte die Gastgeber per Strafstoß (27.) in Führung, Nikola Prkacin glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das zwischenzeitliche 1:2 aus. In der 78. Minute unterlief den Gästen ein Eigentor zum 3:2, was Münchingen auf Rang zehn brachte.