Fußball-Bezirksliga Ist Perouse ein Faktor im Titelrennen?

Lesen Sie aus unserem Angebot: Der Großteil spielt um den Ligaerhalt

TSV Münchingen Der Tabellenzehnte hat sich – gegen unterklassige Gegner – in den Testspielen so richtig warm geschossen. 8:0, 7:1 und 5:0 hieß es da. „Wir wollten schauen, dass wir in den Rhythmus kommen. Und da haben uns die Erfolgserlebnisse sehr gut getan“, sagt der Trainer Ahmet Yenisen, mit dem es bislang noch keine Gespräche zwecks Vertragsverlängerung (Yenisen: „Ich bleibe gerne in Münchingen – definitiv.“) gegeben hat. Dass die Bäume nicht so einfach in den Himmel wachsen, mussten die TSV-Spieler dann beim 1:6 gegen den Verbandsligisten VfB Neckarrems feststellen. Einzige Veränderung im Kader: Tugay Han wechselte studienbedingt zum TV Möglingen. Für den Klassenerhalt, schätzt Yenisen, werden 35 bis 40 Punkte benötigen. Sein Meistertipp lautet Croatia Bietigheim.

Neue Impulse durch Personal Trainer

TSV Merklingen Gianluca Crepaldi ist sich sicher. Seine Jungs sind fit für den Gang zum Spitzenreiter nach Bissingen. Weil er festgestellt hatte, dass der ein oder andere Spieler nicht optimal aus der Corona-Winterpause herausgekommen ist, zog er die Zügel an. Zudem sicherten sich die Merklinger zunächst für vier Einheiten die Dienste des Personal Trainers Marc Fellmann. Zwar musste auch Crepaldi, dessen Vertrag in Merklingen noch für ein weiteres Jahr Gültigkeit hat, Abstriche in der Trainingsbeteiligung machen (Erkältung, Booster-Impfung, Coronafälle im Umfeld, Prüfungsphase) – mit diesen Faktoren sieht er aber sich und sein Team nicht alleine dastehen. Der Kader ist unverändert. Lediglich Dominic Elfadli muss wegen Studium und Beruf bis Mitte Februar mit dem Training aussetzen. Aus der zweiten Mannschaft wurden mit Felix Laure und Stefanos Tsakis zwei Offensivkräfte hochgezogen. Crepaldi zum Titelrennen: „Bissingen wird durchmarschieren.“

Wechselspiele im Winter

SKV Rutesheim II Dass sich im Sommer neue Spieler und Abgänge in Rutesheim die Klinke in die Hand geben, ist nichts Neues. Nun hat sich aber auch im Winter einiges getan. Felix Droste und Mark von Hagen kamen vom VfB Fabbenstedt, einem A-Ligisten bei Bielefeld. Jannik Fabijan (SV Gebersheim), Rückkehrer Eldrenis Gashi und Roman Elma (ehemals Nöttingen A-Jugend) stießen ebenfalls zum Kader. Nicht mehr mit von der Partie sind Martin Kuchtanin (MTV Ludwigsburg), Maurice Ilg (SV Althengstett) und Torspieler Andre Maidel. Der Trainer Kai Liedtke, der sich mit dem Verein auf eine Fortsetzung seines Engagements verständigt hat, ist überzeugt davon, ausreichend Qualität im Team zu haben, um die Klasse zu halten. „Wir müssen uns auf das Spiel gegen den Ball fokussieren, bevor alles andere kommt. In der Hinrunde haben wir einfach zu viele Gegentore bekommen, insbesondere nach Standards“, sagt der Übungsleiter. Der Blick zur Tabellenspitze ist für ihn verständlicherweise eher unwichtig. Sein Meistertipp lautet FSV Bietigheim-Bissingen II.

Höfingen muss auf Trainersuche gehen

TSV Höfingen Etwas alleine gelassen fühlt sich Marco Buttice beim TSV Höfingen, auch wenn er mittlerweile vom ehemaligen Spieler Manuel Fuchs unterstützt wird. Die Vorbereitung bestritt er mit erster und zweiter Mannschaft zusammen und organisierte die Möglichkeit, einmal wöchentlich auf einen Kunstrasenplatz in der nahen Umgebung ausweichen zu können. „Ich fühle mich wie das Mädchen für alles. Ich kann das nicht noch einmal machen“, sagt Buttice. Die Konsequenz: Nach drei Jahren als verantwortlicher Coach werden sich seine Wege und die des Vereins trennen. Aber auch wenn kaum einer einen Pfifferling auf den TSV gibt, aufgeben kommt für den Übungsleiter nicht in Frage. Buttice: „In der Hinrunde haben wir einige Spiele gehabt, die wir unglücklich verloren haben.“ Große Veränderungen im Kader gibt es nicht. Inzwischen sind jedoch Akteure aus der Ü 32-Mannschaft mit dabei. Die Hoffnung des Trainers: „Vielleicht können sie dabei helfen, dass wir hinten stabiler stehen.“

Die Spiele am Wochenende

FV Löchgau II – TSV Höfingen

NK Croatia Bietigheim – TSV Benningen

SV Perouse – TSV Phönix Lomersheim

FSV 08 Bietigheim-Bissingen II – TSV Merklingen (alle So 14.30)