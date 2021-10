Fußball-Bezirksliga Perouse braucht lange Anlaufzeit

Leonberg - Manchmal braucht es einen Dosenöffner, um in die Spur zu kommen. So komisch es klingt: Beim 4:1 des SV Perouse in Merklingen waren es der Platzverweis gegen Defrim Trena (67.) und der 0:1-Rückstand (Samet Ceviker in der 63. Minute per Elfmeter). Erst dann legte der neue Tabellenzweite so richtig los. Doppelpack Muhammed Sivri, Doppelpack Mateo Miloloza in der Nachspielzeit – fertig war der Auswärtssieg.