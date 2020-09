Die Nachholtermine, so der Bezirksspielleiter Ingo Ernst, sollen zeitnah angesetzt werden. Die Partien werden dann unter der Woche ausgetragen. Zur erneuten Höfinger Spielabsetzung sagt der Staffelleiter: „Wir halten uns streng an die Vorgaben vom Gesundheitsamt. In Absprache mit dem württembergischen Fußballverband ist das eine präventive Maßnahme.“ Der Bezirk Enz-Murr stehe bislang in Bezug auf Corona-bedingte Spielabsetzungen noch vergleichsweise gut da. Im Bezirk Rems-Murr seien die Zahlen deutlich höher. Im Bezirk Alb werde sogar schon darüber nachgedacht, den Spielbetrieb für ein oder zwei Wochen komplett ruhen zu lassen.