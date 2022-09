Der TSV Heimsheim und der SV Perouse bleiben in der Bezirksliga die beiden Sorgenkinder aus dem Altkreis Leonberg. Nach dem unterirdischen Auftritt in Pleidelsheim hat das Heimsheimer Team zwar eine Reaktion gezeigt, so der Abteilungsleiter Werner Greif, Punkte gab’s aber immer noch keine. Der TSV Münchingen behielt mit 3:0 die Oberhand, unter anderem auch deshalb, weil er einen sicheren Schützen vom Elfmeterpunkt in seinen Reihen hat. Fatih Yenisen verwandelte gleich zweimal (13., 22.).