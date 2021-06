Fußball beim SV Leonberg/Eltingen Training fast wie vor Corona

Nahezu unveränderter Kader

Der Kader ist im Vergleich zur Abbruch-Saison 2020/21 kaum verändert. Lediglich Gianluca Buchholz (SV Gebersheim) und Zinedin Latifovic (TSV Merklingen) sind abgewandert, Peter Damm verstärkt die zweite Mannschaft. Einziger Neuzugang ist Patrick Essig (TSV Flacht). 27 Spielernamen stehen auf der Liste. Marco Seufert hat sich jedoch erst einmal in den Urlaub verabschiedet, Torhüter Marvin Reidenbach steht berufsbedingt nicht zur Verfügung. Die Ziele sind abgesteckt. In der Landesliga soll es der Klassenerhalt sein, im WFV-Pokal will der SV weiter kommen als im vergangenen Wettbewerb. Und da setzte es den K.o. erst in der dritten Runde mit dem 2:7 gegen den Oberligisten TSV Ilshofen.