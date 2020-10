Fußball beim SV Leonberg/Eltingen Der Sturmtank fällt aus

Beengte Verhältnisse ist auch das Stichwort für die Partie am Sonntag (15 Uhr) beim TV Pflugfelden. Der Platz ist vergleichsweise klein. Die Schnelligkeit eines Lukas Schramm oder Marco Seufert wird nicht so zum Tragen kommen. Die Gastgeber sind nach drei Niederlagen in Folge mit insgesamt 13 Gegentoren in einer schwierigen Phase. Das will Benjamin Schäffer nutzen und mit dem Wissen, in der Defensive einigermaßen gefestigt zu stehen, von Beginn an etwas offensiver auftreten. Der Plan: „Pflugfelden ist noch ein recht junges Team, die kann man vielleicht verunsichern.“