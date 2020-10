Fußball beim SV Leonberg/Eltingen Die Schäffer-Elf lässt Chancen liegen

Leonberg - Das 1:1 geht völlig in Ordnung. Und trotzdem fühlt es sich wie etwas Verlorenes an.“ Mit diesen zwei Sätzen hat Benjamin Schäffer, Trainer des SV Leonberg/Eltingen das Unentschieden gegen den TSV Schwaikheim sehr treffend zusammengefasst. Von den Chancen her, vor allen Dingen im ersten Durchgang, hätten die Gastgeber die Begegnung für sich entscheiden können, ja vielleicht sogar müssen. Aufgrund des Spielverlaufs in der zweiten Hälfte, als Schwaikheim sich immer mehr Vorteile erarbeitete, kann der Landesligaaufsteiger gut mit dem einen Zähler leben.