Fußball an der Basis Zurück zum guten alten Bolzplatz

Foto: privat

Mitte der 90er Jahre sind die ersten Fußballschulen entstanden. Mittlerweile ist die Konkurrenz groß. Im Jahr 2015 sollen schon über 300 um die Gunst der 6- bis 15-Jährigen gebuhlt haben. Warum muss es also noch eine sein? „Wir sehen uns nicht als Konkurrenz zu den Fußballschulen“, sagt Patric Vaihinger. Zwar tauchen im Portfolio auch zusätzliche Trainingsangebote – Kooperationen gibt es bereits mit den TSF Ditzingen, der SKV Rutesheim oder dem TSV Ilshofen – oder Feriencamps auf. Mittel- bis langfristig setzen Julia Hofmann und Patric Vaihinger aber darauf, dass sich ihr Konzept in Schulen und Sportverbänden etabliert und sie dort beispielsweise Lehrer und Trainer weiterbilden können. „Uns wäre es am liebsten, die übernehmen unsere Philosophie“, hofft der 24-Jährige, der nach bereits drei überstandenen Kreuzbandrissen derzeit wegen eines Knorpelschadens im Knie und damit verbundenen Operationen voraussichtlich bis zum Saisonende ausfällt.

Zum einen also soll der Denkansatz über die Multiplikatoren in Umlauf gebracht werden. Zum anderen wollen Julia Hofmann und Patric Vaihinger aber auch selbst an der Basis aktiv bleiben. „Das übergeordnete Ziel ist, mithilfe des Sports die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen wie Geschlechtergerechtigkeit, Gesundheit, Gewaltprävention oder Berufsbildung zu fördern“, heißt es auf der Home of Goals-Homepage. Und weiter: „Wo werden diese Werte und diese Kompetenzen mehr und natürlicher vermittelt als auf dem guten alten Bolzplatz!?“

Zwei mobile Soccer-Courts

Zwar gebe es genug Spielstätten – alleine nach der Weltmeisterschaft 2006 sind 1019 Kunstrasen-Mini-Spielfelder in Deutschland gebaut worden –, doch die Bolzplätze, so Vaihinger, seien heutzutage eher leer als voll. Mit einer Tour durch deutsche Städte, Anfragen liefen bereits in Freiburg, Ulm, München oder Stuttgart, wollen die Home of Goals-Macher die Bolzplatz-Mentalität wieder aufleben lassen. Dafür sollen zwei mobile Soccer-Courts angeschafft werden. Doch der erste Versuch schlug fehl. Eine Crowdfunding-Aktion brachte nur knapp 7000 der angepeilten 20 000 Euro. Nun setzt Patric Vaihinger darauf, das Geld für die Courts über Sponsoren zusammen zu bekommen.