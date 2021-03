Friedrich-Schiller-Schule in Renningen Steter Kampf gegen die Stigmatisierung

Der 35-jährige Lehrer Matthias Zeitler unterrichtet an der Werkrealschule, der Friedrich-Schiller-Schule, in Renningen. Er ist vom Konzept überzeugt. „Jeder Schüler kann somit auf seinem Bildungsniveau beschult werden“, sagt er. Zeitler wird nicht müde, die Bedeutung dieser Schulart zu thematisieren. Allen voran im Internet. Über moderne Plattformen wie Instagram und in seinem eigenen Podcast #SchuleBackstage rüttelt der Lehrer auf und erzählt Geschichten aus dem Schulalltag. „Matthias spricht mit spannenden Gästen über die wertvolle Arbeit in dieser Schulart, die leider viel zu oft medial und gesellschaftlich vergessen oder als „der Rest“ bezeichnet wird“, heißt es auf der Internetseite der Renninger Friedrich-Schiller-Schule.