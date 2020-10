Fotoclub Weil der Stadt Foto-Kunstwerke auf Lastwagen-Planen

Ein gemeinsames Fotolabor war die Ursprungsidee des Weil der Städter Vereins, der im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert hatte. Die 20 Mitglieder verbindet die Freude am Fotografieren – egal, auf welche Weise. „Die Diskussion um Digital-Analog wurde am Anfang ja sehr emotional geführt“, erinnert sich der Vereinsvorsitzende Matthias Fink. „Da herrschte ein regelrechter Krieg zwischen den Lagern. Das ist zum Glück vorbei. Wir sagen: Jeder soll so fotografieren, wie er gerne möchte.“

Analog oder digital – darum gab’s Streit

Auch die Wahl der Motive steht jedem frei, der eine bildet lieber Landschaften ab, andere Menschen oder Szenerien mitten aus dem Leben. Nur wenn es um Ausstellungen geht, legen sich die Mitglieder auf ein Thema fest. Jeder kann dazu dann eigene Werke beisteuern. In diesem Jahr ist das die Farbe rot, die sich übrigens in dem Wort „tROTzdem“ wiederfindet. Deshalb haben die Mitglieder das auch auf ihre Plakate für diese ganz besondere Ausstellung geschrieben.

Bis zum 8. November sind die Fotos zu sehen, und zwar rund um die Uhr. Samstags, sonntags und feiertags sind Mitglieder des Fotoclubs von 11 bis 18 Uhr vor Ort und beantworten Fragen. Eine Frage wäre: Was passiert mit den Lastwagen-Planen nach der Ausstellung. „Ja, das haben wir auch schon überlegt“, sagt Winfried Storkenmaier. „Vielleicht machen wir Taschen und Mäppchen daraus.“

Die Vernissage ist am Sonntag, 18. Oktober, um 11 Uhr vor der Wendelinskapelle.