Finanzchef in Leonberg Ein bundesweit gefragter Job

Lothar Barth Foto: privat

Der Wechsel zurück nach Baden-Württemberg kam für die meisten Beobachter in Aachen überraschend. Seit 2015 ist der heute 49-Jährige Werkleiter Finanzen und Verwaltung des Restmüllheizkraftwerks in Böblingen. Dort knirscht es hinter den Kulissen offenbar auch hörbar.

Weitaus ruhiger ist die Laufbahn von Maic Schillack. Der Erste Stadtrat, was unserem Bürgermeister entspricht, in Neustadt am Rübenberge hat lediglich einmal überregionale Schlagzeilen gehabt, weil sich in der EDV der niedersächsischen 45 000-Einwohner-Stadt ein Trojaner breit gemacht hatte.

Maik Schillack Foto: Neustadt

Dem 50-Jährigen waren jüngst Wechselabsichten in das benachbarte Bückeburg nachgesagt worden. Das Dementi, so sagt eine Redakteurin der Hannoverschen Allgemeinen, habe nicht sehr überzeugend geklungen. Aber vielleicht hatte er sich da schon in Leonberg beworben.