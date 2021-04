Enzkreis - Alles wieder auf Anfang: Nach den Osterfeiertagen trat im Enzkreis die Notbremse aus der Corona-Verordnung des Landes in Kraft, da die Zahl der Neuinfektionen drei Tage in Folge über 100 pro 100 000 Einwohnern lag. Eine knappe Woche später konnten die Einschränkungen wieder gelockert werden, weil die Werte sich verbessert hatten. Das hat sich nun wieder geändert. Die Notbremse wird von Mittwoch, 14. April, an wieder gezogen. Das heißt unter anderem: Im Einzelhandel ist nur noch „Click & Collect“ möglich, also abholen nach vorheriger telefonischer oder Online-Bestellung, Museen müssen schließen, ebenso Anbieter von körpernahen Dienstleistungen wie Kosmetiker.