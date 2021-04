Enzkreis - Im Enzkreis ist es gerade ein Hin und Her. Nur wenige Tage, nachdem wegen erhöhter Inzidenzwerte die Notbremse der Corona-Verordnung für den Enzkreis gezogen werden musste, wurde diese am Freitag, 9. April, wieder gelockert, weil die Zahlen gesunken waren. Dafür ist jetzt Pforzheim dran. Dort lagen die Inzidenzwerte dreimal hintereinander über 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, weshalb hier von Dienstag an strengere Vorgaben gelten.