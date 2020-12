Engelbergtunnel Mit einem Jahr Verspätung geht es im April los

„Jedoch wird sich aufgrund des verzögerten Starts der zweiten Bauphase die Baumaßnahme um etwa ein Jahr verlängern“, heißt es in der Mitteilung. Die Baustelle könnte also bis 2025 dauern. Wenn die zweite Phase im April startet, werden zwischen 5 und 20 Uhr alle sechs Fahrspuren zur Verfügung stehen, wenn auch verengt und nur bei Tempo 60. Eine Fahrspur in Richtung München wird in die Oströhre verlegt. Die beiden übrigen Spuren in der Weströhre werden nachts gesperrt.

Der Engelbergbasistunnel durchquert eine Anhydritschicht im Gestein, die durch Kontakt mit Wasser aufquillt und auf die Röhren drückt. Während der anstehenden Arbeiten sollen die Tunnelröhren auf etwa 175 Metern von innen mit Stahl und Beton verstärkt werden, um dem Druck standzuhalten.