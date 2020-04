Großprojekt bei Leonberg Baustelle im Tunnel startet erst im Juli

Die Tunnelbaustelle wird bereits seit 2016 vorbereitet. Damals begann die Erweiterung des Betriebsgebäudes Nord auf Gerlinger Seite. Dort wurde unter anderem ein Fahrstuhl gebaut, mit dem Material und Fahrzeuge in einen Zwischenraum zwischen beiden Röhren hinuntergefahren werden können.

Die offiziell erste Bauphase war im vergangenen August gestartet. Vieles fand im Bereich unter der Fahrbahn statt. Im Fahrbahnbereich wurde nur zwischen 20 und 6 Uhr gearbeitet und auch nur dann wurden Spuren gesperrt. Im März sind zudem 14 temporäre LED-Reisezeitanzeigen entlang der A 8, A 81 und B 295 installiert worden. Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt der Landesregierung. In Echtzeit sollen während der Tunnelbaustellenphase darauf die Fahrzeiten durch den Tunnel und über Umgehungsstrecken angezeigt werden. Das Ziel: Der Verkehr soll möglichst auf der Autobahn gehalten werden und nicht auf umliegende Kommunen ausweichen. Dafür investiert das Land 750 000 Euro.

Was passiert jetzt?

In der zweiten Bauphase, die voraussichtlich im Juli startet, werden erstmals Spuren im Engelbergtunnel verengt, teilweise auch in die Röhre der entgegengesetzten Richtung verlegt. Jedoch sollen bis zum Ende aller Bauarbeiten im Mai 2024 alle sechs Fahrstreifen erhalten bleiben. Dazu wird die Geschwindigkeit auf Tempo 60 reduziert. Gearbeitet wird im Tunnel rund um die Uhr in mehreren Schichten. Nachts kann allerdings teilweise nur eine Spur in einer Richtung zur Verfügung stehen. Jede der sechs Bauphasen wird mehrere Monate dauern, in denen die Verkehrsführung jeweils gleich bleibt. So sollen die Fahrer an den jeweiligen Verlauf gewöhnen können.

