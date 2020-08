In Höfingen wurde weniger kontrovers diskutiert. Dort ist ein Standort am alten Friedhof in der Ditzinger Straße im Visier. Allerdings soll geprüft werden, ob darüber hinaus eine E-Zapfsäule im Glemstal zwischen den TSV-Sportanlagen und dem Bädle machbar ist.

m Ende entscheidet EnBW

Am unproblematischsten gelten die Elektrotankstellen in der Kernstadt. Zwei kommen an den Rathaus-Parkplatz, jeweils einer ans Bahnhofsparkhaus, die Stadtbibliothek und die Neuköllner Straße. Dieser Standort wurde zusätzlich aufgenommen, weil eine besonders dichte Wohnbebauung vorherrscht.

Ob alles so kommt, steht noch nicht hundertprozentig fest. Die Stadt ist auf Fördermittel angewiesen. Außerdem entscheidet letztlich der Betreiber EnBW, wo die Ladestationen am Ende stehen.