Endlich fertig Eine neue Sporthalle für die Gerlinger

Sie wird von den Vereinen dringend erwartet, und sie soll auch die Bedingungen des Schulsports verbessern: Die neue Sporthalle in den Breitwiesen ist am Freitag ihrer Bestimmung übergeben worden. Die Halle ist eine reine Trainingshalle ohne Zuschauerbereich, so hatte es der Gemeinderat auch aus finanziellen Gründen entschieden. Die Gesamtkosten belaufen sich einschließlich der Außenanlagen auf 13,5 Millionen Euro.