EM 2021 Fans sollen sich freuen – aber mit Ab- und Anstand

Das gelte sowohl für das gemeinsame Verfolgen der Spiele als auch für mögliche Jubelfeiern als von Autokorsos, auf die sich Stadt und Polizei mit verkehrslenkenden Maßnahmen vorbereiten. „Wir werden dabei immer mit dem notwendigen Augenmaß vorgehen“, ergänzt Marien, lässt aber keinen Zweifel daran, „dass wir gravierende Ordnungswidrigkeiten oder gar strafbare Handlungen konsequent verfolgen. Es hat für uns nichts mehr mit Freude zu tun, wenn andere dadurch belästigt oder gar gefährdet werden.“

Corona-Regeln nicht vergessen

So viele Freiheiten wie möglich, doch einheitliche Regeln wo nötig. So sieht es Oberbürgermeister Martin Georg Cohn. „Auch die Stadtverwaltung wünscht allen eine ausgelassene und hoffentlich erfolgreiche Europameisterschaft – im sportlichen und gesundheitlichen Sinn.“ Gerade in Zeiten der Pandemie, die Teile der Gesellschaft spaltet, könne ein solches Turnier die Menschen wieder zusammenführen. „Diese Chance sollten wir nutzen. Dabei dürfen wir die wichtigen Corona-Regeln aber nicht vergessen“, sagt Cohn.

Mittlerweile sei wissenschaftlich belegt, dass die Ansteckung im Freien wesentlich geringer ist, als in Innenräumen. Zudem hätten die Leonberger Wirte hervorragende Hygienekonzepte ausgearbeitet. „Dennoch dürfen wir nicht leichtsinnig werden“, sagt der Rathauschef.