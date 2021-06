Lockerungen in der Gastronomie Die neuen Regeln sind noch kniffliger

Die Bäckerei Trölsch, die in den Landkreisen Ludwigsburg (die Inzidenz lag dort zuletzt bei 35,2) und Böblingen Filialen betreibt, wartet noch bis zum 14. Juni, bis sie die Innen- und Außengastronomie wieder öffnet. Und das auch nicht an jedem Standort. Nur im Stadtcafé Leonberg, im Café Gerlingen sowie in Ludwigsburgs Myliusstraße und in der Wilhelm-Galerie dürfen die Gäste ab Mitte des Monats wieder an den Tischen den Service genießen. „Wir brauchen eine gewisse Vorlaufzeit“, heißt es aus der Zentrale. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien zuletzt in Kurzarbeit gewesen.

Gäste dürfen bis 24 Uhr bleiben

Im Grenzbereich der beiden Landkreise Böblingen und Ludwigsburg haben Viola Faraci-Murkett und Angelo Faraci ihr italienisches Restaurant „C’era una volta“. Ende Oktober 2019 ist das Gastronomen-Paar von Renningen am Naturtheater nach Gerlingen in die Waldsiedlung umgezogen. Dann kam Corona. „Für uns sind wegen des Umzugs in größere Räumlichkeiten die Hilfen nicht so hoch ausgefallen“, sagt die Geschäftsführerin, die glücklich ist, dass sie seit dem 1. Juni wieder ihre Gäste begrüßen darf. Bislang nur bis 21 Uhr, ab sofort wieder bis 24 Uhr in der Nacht.

„Wenn jemand zuletzt um halb neun kam, habe ich ihn zum nächsten Kollegen nach Leonberg in den Landkreis Böblingen geschickt, der schon länger geöffnet haben durfte“, sagt Faraci-Murkett. Das sind vier Minuten mit dem Auto oder 16 Minuten zu Fuß. Das neue „C’era una volta“ hat 60 Innenplätze. „Davon darf ich wegen des Abstands nur 30 nutzen.“ Um mehr Platz zu schaffen, wurde eine Terrasse mit Glas überdacht. In den Räumen sind Luftreiniger aufgestellt.

Mitarbeiter-Stamm ist noch da

„Wer einen freien Platz ohne Überdachung gebucht hat, für den habe ich auch innen einen reserviert, falls es draußen zu kalt wird“, sagt Faraci-Murkett. Froh ist sie, dass sie ihren Mitarbeiter-Stamm halten konnte. „Da wird noch einiges auf die Gastronomie zukommen, ich weiß von einigen Kollegen, die mangels Personal ihre Öffnungszeiten reduzieren müssen. Diesen Beruf muss man lieben, um auch die Arbeitszeiten akzeptieren zu können.“

Auf die Suche nach einem neuen Koch muss sich Dirk Wilfling, Geschäftsführer des Rutesheimer Gasthauses zum Saibeck, machen. „Kein Corona-bedingter Verlust, sondern er geht in Rente.“ Ansonsten habe er mit seinem Personal Glück gehabt, sagt Wilfling, alle sind noch an Bord. „Da geht es anderen Kollegen nicht so gut, einigen sind 450-Euro-Kräfte abgesprungen, die müssen sich jetzt nach Mitarbeitern umschauen“, weiß Wilfling.