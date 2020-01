Eisschwimmen Das eiskalte Wasser ist ihr Metier

Leonberg - Katja Hechel, eine Extremsportlerin der besonderen Art, hat die Frage, weshalb sie sich das antue, schon unzählige Male gehört. „Es macht mir Spaß und es fällt mir nicht schwer, ich konnte schon immer gut mit kaltem Wasser“, sagt die 48-Jährige aus Leonberg, die sich seit einigen Jahren dem Eisschwimmen verschrieben hat. In den Wintermonaten nimmt sie an Wettkämpfen teil, wo die Wassertemperatur nicht wärmer als fünf Grad Celsius sein darf, damit die geschwommenen Zeiten offiziell anerkannt werden. So fanden beispielsweise die österreichischen Meisterschaften in Obertraun am Hallstätter See im vergangenen Dezember unter „ferner liefen“ statt. Das Wasser war mit sieben Grad zu warm für einen offiziellen Eisschwimm-Wettkampf. In der offenen Wertung wurde Katja Hechel Zweite über 50 Meter Freistil sowie jeweils Dritte über 100 und 200 Meter Freistil.