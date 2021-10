Leonberg - Weinfreunde sollten sich den 22. Oktober schon einmal vormerken. An jenem Freitagabend wird ganz Eltingen zu einer großen Vinothek. Nachdem vor einem Monat die Händler in der Leonberger Altstadt zur langen Einkaufsnacht mit Jazzmusik gebeten hatten, ziehen die Kolleginnen und Kollegen aus dem Nachbarstadtteil nun nach: Unter dem Motto „Goldener Oktober“ haben am 22. Oktober die Geschäfte in Eltingen bis 22 Uhr auf.