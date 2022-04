Türen aufgehebelt und Vorhängeschlösser geknackt

Wie die Polizei mitteilt, brachen bislang unbekannte Täter zwischen Freitag, 16 Uhr, und dem Folgetag, 7 Uhr, sieben Container auf. An einigen Objekten wurden die Türen aufgehebelt, sodass eine Person durchkriechen konnte. An anderen Containern wurde das Vorhängeschloss beschädigt, um die Türen zu öffnen, an einem dritten Container nutzten sie das gekippte Fenster, um sich Zutritt zu verschaffen.