Richtfest bei Pandionleon Ansprechendere Architektur siegt

Erlös wird für Sportzentrum benötigt

Doch dafür brauchte es Geld. Die Lösung: Das TSG-Gelände an der Jahnstraße mit der sanierungsbedürftigen Jahnhalle, dem Sportheim und dem Rasenplatz sollte dafür verkauft werden. Dem damaligen Finanzbürgermeister Ulrich Vonderheid schwebte vor, dass die Stadt zwei Drittel der Gesamtkosten übernimmt, also fast zehn Millionen Euro. Mit diesem Alleingang sorgte er für kräftigen Wirbel im Rathaus und in den politischen Gremien. Das Bauprojekt wurde später noch einmal überarbeitet, und die voraussichtlichen Kosten wurden auf elf Millionen Euro gedrückt. Das neue Sportzentrum an der Bruckenbachstraße war bereits Realität und bezogen.