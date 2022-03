Ditzingen Schulsozialarbeit jetzt an allen Schulen

Zusätzlich wurde in den vergangenen Jahren eine steigende Gewaltbereitschaft wahrgenommen „Häufig haben es unsere Schülerinnen und Schüler nicht gelernt – oder sind aufgrund ihrer Entwicklungsverzögerung nicht in der Lage – Konflikte verbal und angemessen zu lösen.“ Bisher könnten Spannungen oft nur zwischen Tür und Angel vor dem Klassenzimmer geklärt werden. Diese Art der Konfliktbewältigung sei „äußerst belastend und nicht immer würdevoll für alle Beteiligten“.

Außerdem steige sowohl die Zahl der Schulverweigerer als auch die der Kindeswohlgefährdungen und Vernachlässigungen, so die Schule. Zudem kämen mehr Kinder und Jugendliche, die durch Flucht oder Migration traumatisiert sind und eine Traumatatherapie brauchten – welche aber selten verfügbar sei.

Start im nächsten Schuljahr

Die Schulsozialarbeit soll es von kommendem Schuljahr an geben. Wer dafür beauftragt wird, soll in der nächsten Sitzungsrunde geklärt werden. Die Stadträte wollen darüber in einem größeren Kontext entscheiden. Im Raum steht, die Kinder- und Jugendarbeit insgesamt neu zu strukturieren und anteilig mehr in die Verantwortung der Kommune zu geben. Seit Langem wird sie im Wesentlichen von freien Trägern geleistet.

Unterstützung für Schüler und Lehrer

Im Land

Landesweit wird laut der Stadtverwaltung an zwei Dritteln aller Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit dem Schwerpunkt Lernen – was im Kern dem früheren Begriff der Sonderschule entspricht – Schulsozialarbeit angeboten. Im Schnitt haben diese Schulen eine Vollzeitstelle je 200 Schüler.

In der Schule

Die Tätigkeitsschwerpunkte und der Bedarf von Schulsozialarbeit an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren liegen, im Vergleich zu anderen Schularten, laut der Verwaltung stärker bei der Einzelfallhilfe in längeren Beratungsprozessen sowie der Kooperation mit dem Jugendamt im Bereich Kinderschutz. Gruppen- und Klassenprojekte zu sozialen Kompetenzen sind ein weiterer Schwerpunkt.