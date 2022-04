Seit einem Jahrzehnt auf der Suche

Bald zehn Jahre sucht der türkisch-islamische Kulturverein in Ditzingen eine neue Bleibe und damit auch einen Bauplatz für eine Moschee. Mehrere Standorte in der Gesamtstadt waren in dieser Zeit geprüft und wieder verworfen worden. Der Fachausschuss für Technik und Umwelt hatte dem Gemeinderat vergangene Woche empfohlen, dem geplanten Standort an der Siemensstraße, hinter der Aral-Tankstelle, zuzustimmen. Auf der 800 Quadratmeter großen Grundstücksfläche ist ein Sakralbau mit erkennbarem Minarett geplant. An den zweigeschossigen Hauptgebetsraum mit Kuppel schließt sich nördlich ein Flachdachgebäude mit drei Geschossen und Staffelgeschoss an. Im westlichen Bereich des Flurstücks, zwischen den beiden Gebäuden, ist das 20 Meter hohe Minarett vorgesehen.