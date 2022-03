Bauplatz in Ditzingen gefunden Eine Moschee mit 20 Meter hohem Minarett

Eigens errichtete Moscheen gibt es unter anderem in Kirchheim/Neckar und Kornwestheim. Pläne für eine neue Mosche in Ditzingen gibt es schon lange, erste architektonische Ideen datieren aus dem Jahr 2014. Seither befinden sich die Gebetsräume in einem Mehrfamiliengebäude wenige Meter entfernt, jenseits der Siemensstraße. Sowohl die 1984 im Ort gegründete türkisch-islamische Gemeinde als auch die Stadtverwaltung haben aber ein Interesse an der Umsetzung der nun präsentierten Pläne.

Lange geplant, von der Stadt unterstützt

„Das Vereinsgebäude reicht nicht aus“, sagt Erol Özdemir, „teilweise müssen wir auch draußen beten“. Die Vertreter der gut 200 aktive Mitglieder zählenden Gemeinde selbst thematisierten den Zustand des Gebäudes insgesamt sowie die Lage der Räume mit Hinterhofatmosphäre nicht. Umso deutlicher wurde Ulrich Bahmer (CDU). Der Bürgermeister sprach von einem „für alle Beteiligten mehr als unbefriedigenden Zustand“ und einem nun folgenden „Schritt, der schon längst überfällig ist“: Für die Gemeinde, weil die Räume beengt sind, für die Stadtverwaltung, weil sie seit langem einen adäquaten, ansprechenden Bauplatz nahe der S-Bahn mit Parkmöglichkeiten zur Verfügung stellen will.

Die Stadt kauft die Wohnungen im Gebäude nach und nach auf, um das Gebäude für die Verbreiterung der Straße und die Neuordnung des Gewerbegebiets abzureißen. Im Lauf der Jahre waren laut Özdemir mehrere Flächen geprüft worden – auch schon jene, die nun bebaut werden soll. Laut der Stadt brachten neue Überlegungen sowohl im Rathaus als auch in der Gemeinde die Fläche nun erneut ins Spiel.