Ditzingen Osiander führt zwei Standorte zusammen

Mehrere Grußkartenständer, Spiele, Holzdöschen für den ersten verlorenen Milchzahn stehen bereits vor dem Gebäude in der Marktstraße. Derweil sind einerseits Handwerker im Ladengeschäft zugange, andererseits räumen die Mitarbeiter die Bücher in die Regale ein. Unter ihnen: Heinrich Riethmüller, viele Jahre geschäftsführender Gesellschafter von Osiander. Riethmüller arbeitet die gesamte Woche in der neuen, knapp 180 Quadratmeter großen Filiale in der Ditzinger Innenstadt mit. „Es macht Spaß“, sagt er über die Vorbereitungen der Neueröffnung am kommenden Freitag – umso mehr in einer Pandemie und coronabedingtem Lockdown. Zugleich sei die Präsenz der Familie Riethmüller auch ein „sichtbares Zeichen gegenüber den Mitarbeitern“, sagt Riethmüller.