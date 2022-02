Versorgung in der Stadt Ditzinger Ortsmitte soll geschützt bleiben

Im Oktober 2013 wies der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg den Antrag des Discounters auf Zulassung der Berufung ab. Es hätten sich „keine ernstlichen Zweifel an der Richtigkeit des angefochtenen Urteils ergeben“, hieß es in der Begründung. Somit war das Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom Oktober 2012 rechtskräftig. Aldi Süd war unterlegen.

Die Nahversorgung schützen

Mit dem Zentrenschutzkonzept hatte die Stadt zwar einen Backshop im Industriegebiet verhindert – doch der war vielleicht Anlass, nicht Grund allein, das Konzept aufzustellen. Das Zentrenschutzkonzept war auch eine Reaktion auf die aus Expansion ausgerichteten Konzerne und Betriebe, die sich wegen des gestiegenen Drucks innerhalb ihrer Branchen auf neue Betriebskonzepte und -strategien verlagerten. Es dient dem Schutz von Bäcker und Metzger und dem lebensnotwendigen Bedarf, der allein in der Ortsmitte angeboten werden soll. In dem Konzept wird unter anderem definiert, was zentrenrelevant ist

Reaktion auf den Strukturwandel in der Branche

Das, so heißt es in der Einleitung des Einzelhandelskonzepts, habe „erhebliche potenzielle Folgewirkungen für Städte und Gemeinden“. Anfragen zu Einzelhandelsansiedlungen zielten „bevorzugt auf dezentrale Standorte in Gewerbegebieten und an Hauptverkehrsachsen“. Die Folge solcher Entwicklungen bestünde darin, „dass ehemals funktionierende Nahversorgungsnetze zunehmend grobmaschiger werden und insbesondere gewachsene Zentren, vornehmlich die Innenstadt, in ihrer Versorgungsfunktion geschwächt werden“.