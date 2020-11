Direktionsneubau in Leonberg Die Kreissparkasse kann weiter planen

Eine 17-köpfige Jury aus Fachrichtern, Vertretern der Kreissparkasse sowie des Gemeinderates entschied über die Entwürfe. Am Ende setzte sich einstimmig das Büro Auer Weber aus München durch, das bereits das „Haus des Kunden“ der Sparkasse in Böblingen entworfen hat. Hier zeigte sich die Jury begeistert von der Idee, die oberen Etagen des Direktionsgebäude ineinander zu verdrehen und so für Auflockerung zu sorgen.