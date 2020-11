Leonberger Pferdemarkt abgesagt 2022 ist ein gutes Datum für ein aufgefrischtes Fest

Leonberg - Die Stimmung im großen Saal der Stadthalle passt sich der nüchternen Sachlichkeit der Beschlussvorlage an: „Die Absage der Leonberger Pferdemarkts 2021 wird beschlossen“ steht da unter Punkt 15 der Tagesordnung des Gemeinderates zu lesen. Und die 32 Stadträte machen das, was sie längst nicht immer tun: Sie folgen einstimmig dem Beschlussvorschlag der Verwaltung. Damit wird es im kommenden Jahr den Pferdemarkt nicht geben, zumindest nicht in der Form, wie wir ihn aus den vergangenen Jahren kennen.