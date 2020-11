Leonberger Fest für 2021 abgesagt Gibt es einen Pferdemarkt light?

Lesen Sie hier: Alle News zur Corona-Pandemie

Organisieren könnte er das in wenigen Tagen, zum Aufbauen würden drei Tage benötigt. Der Vergnügungspark in der Steinstraße ist ohnehin umzäunt gewesen. Es wäre also auch recht kurzfristig umzusetzen, je nachdem, wie sich die Corona-Lage im neuen Jahr entwickelt.

Fünf Prozent des üblichen Umsatzes

Das habe in Göppingen und Kirchheim sehr gut funktioniert. „Die Menschen waren sehr diszipliniert“, lobt Roschmann. Als es in Göppingen dann gut lief, habe Kirchheim/Teck sofort zugesagt. Dort hat sich der Pop-up-Markt auch unter verschärften Corona-Bedingungen bewährt. „Damals gab es dort gerade diesen großen Ausbruch in einem Paketzentrum, und der Kreis Esslingen wurde zum Hotspot mit einer Inzidenz von über 80“, berichtet Mark Roschmann, der Schausteller in der vierten Generation ist. Man habe aber nach Rücksprache weitermachen dürfen.

Die Absagen dieses Jahres haben die zwei Veranstaltungen aber nicht wett machen können. „Wir haben dieses Jahr etwa fünf Prozent unseres üblichen Umsatzes gemacht“, sagt Roschmann, der auch Vorsitzender des Schaustellerverbandes Südwest Stuttgart ist. Er schätzt, dass es im nächsten Jahr ein Drittel der Betriebe in seinem Gewerbe nicht mehr geben wird. Das betreffe weniger die kleinen Buden und Imbissstände, sondern mehr die großen, teuren und pflegeintensiven Fahrgeschäfte. „Die werden dann ins Ausland verkauft“, sagt er.

Mit der Situation umgehen lernen

Ein normales Festgeschehen wird es auf absehbare Zeit nicht geben, darüber ist er sich im Klaren. Solange nicht, bis große Teile der Bevölkerung gegen Sars-CoV2 geimpft sind. „Aber irgendwie müssen wir mit dieser Situation umgehen lernen“, findet er. Das Herz seiner gesamten Familie hängt am Schaustellertum. „Es tut weh, die leeren Plätze zu sehen“, sagt Mark Roschmann.