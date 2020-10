Coronavirus und Schule Nur vereinzelt lehnen Eltern Maskenpflicht ab

Er habe Verständnis, dass Eltern emotional reagierten. Solchen Äußerungen seinen von Unsicherheit und Angst um die eigenen Kinder geprägt. Dennoch müsse man sich sachlich unterhalten können. „Letztendlich müssen sich aber alle Beteiligten am Präsenzunterricht an die geltenden Vorgaben halten und diese setzen wir auch durch“, sagt Eiko Schwalbe.

Kopfschmerzen bei Schülern und Lehrern

An der Theodor-Heuglin-Schule in Schöckingen machten sich Eltern Sorgen, da ihre Kinder mit Kopfschmerzen nach Hause kämen, berichtet Jörg Fröscher. Auch Lehrer hätten schon über Kopfweh geklagt. „Maskenverweigerer bei den Schülern gibt es nicht, aber einige, die die Freiräume sehr nutzen, etwa beim Essen oder Trinken“, berichtet der Leiter der Gemeinschaftsschule. Man begegne dem mit Maskenpausen, wie das Kultusministerium empfiehlt. Dieses hatte erst am Donnerstag eine Regelung zurückgenommen, wonach Masken auch auf dem Schulhof getragen werden müssen.

Eltern besorgt über volle Klassen

Das wird vielleicht Schüler der Oberstufe am Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg freuen. „Da haben sich einige in den Pausen auf das Gelände jenseits des Schulhofs verzogen, um die Masken abzunehmen“, berichtet Schulleiter Roman Peters. Probleme mit wirklichen Maskenverweigerern gibt es dagegen nicht. „Wir haben bislang gute Erfahrungen gemacht“, sagt Peters. Eltern machten sich eher Sorgen über volle Klassen und wünschen den Unterricht in Teilgruppen zurück, wie er vor den Ferien praktiziert worden war.

Das ist in den Plänen des Kultusministeriums aktuell nicht vorgesehen. „Jetzt freuen wir uns erst mal auf die Herbstferien und eine Woche Ruhe“, sagt Jürgen Schwarz vom Gymnasium Rutesheim.