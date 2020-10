Coronavirus und Schule Alle 20 Minuten klingelt der Wecker

Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, hat die Heinrich-Steinhöwel-Schule in Weil der Stadt eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die sowohl die Kinder, als auch die Lehrer schützen sollen. So hat die Grundschule zu Beginn des neuen Schuljahres die Anfangs- und Schlusszeiten des Unterrichts verschoben, damit sich die Schüler unterschiedlicher Stufen so wenig wie möglich begegnen. „In der ersten Schulwoche haben wir den Kindern alles gut erklärt. Sie haben alles ganz toll aufgenommen und machen super mit“, erzählt die Schulleiterin Sascha Annette Sauter.