Da sich Stand Montag die Landkreise Böblingen und Calw, in denen die sechs Standorte des Klinikverbundes Südwestverortet sind, in der Inzidenzstufe 1 befinden, greifen die Lockerungen in allen Häusern. Also auch im Leonberger Krankenhaus. Sobald jedoch ein Landkreis die Inzidenzstufe 1 wieder zurücknehmen muss, werden auch die Lockerungen in den Kliniken in diesem Landkreis wieder zurückgenommen.